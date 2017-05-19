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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بطريق المطار

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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بطريق المطار مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي بطريق المطار

مصراوي Masrawy

مصرع شخص صدمته سيارة - ارشيفية

كتب - فتحي عمر:

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الجمعة، صدمته سيارة ملاكي مُسرعة أثناء عبوره لمنزل كوبري الطيران في الاتجاه القادم من طريق المطار.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة لكوبري الطيران، يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الكوبري، ووجود متوفي، وظهور كثافات مرورية للقادم من مطار القاهرة في طريقه إلى الكلية الحربية.

أمر على الفور اللواء علاء متولي، مدير المرور، بالدفع برجال المرور، لسحب الكثافات المرورية للسيارات وتنظيم حركة المرور.

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مصراوي Masrawy

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