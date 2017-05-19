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للرجل.. البطيخ "فياجرا طبيعية"

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للرجل.. البطيخ "فياجرا طبيعية" للرجل.. البطيخ "فياجرا طبيعية"

مصراوي Masrawy

فوائد البطيخ للرجال

كتب - علي أحمد:

يعد البطيخ من أهم فواكه موسم الصيف، كونه يساعد في الحد من الشعور بحرارة الجو، إلا أن دراسة أمريكية كشفت عن فوائد مذهلة للبطيخ فيما يتعلق بالصحة الجنسية للرجال.

وكشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة "A&M" بولاية تكساس أن البطيخ يحتوي على مكونات تؤدي إلى نفس تأثير "الفياجرا"، بحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين والبيتاكاروتين والسيترولين التي تعمل على مرور المزيد من الدم إلى الغدد التناسلية، ما يزيد من الرغبة والقدرة الجنسية طبيعيا، ويحسن أداء البروستاتا عند الرجال.

ولفتت الدراسة إلى أن البطيخ يعد أكثر أماناً من الفياجرا، حيث أنه يعوض الصحة الجنسية ويكسبها الطاقة بدون أي أضرار جانبية.

وبحسب الدراسة بإن البطيخ يساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب، كما أنه يرفع مستوى الوظائف الحيوية للجهاز التناسلي عند الرجال والنساء ويقى من العديد من الأمراض التى تصيبه خاصة في فصل الصيف.

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