الصحة العالمية: انتشار الكوليرا في اليمن غير مسبوق وأعداد المصابين تتجاوز 23 ألف

جنيف – (أ ش أ):

وصفت منظمة الصحة العالمية سرعة انتشار الكوليرا في اليمن بأنها غير مسبوقة حيث أصيب 23425 ووفاة 242 في 18 محافظة منذ 27 شهر أبريل الماضي.

وقد أعلنت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة " اليونيسيف" أن حصيلة وفيات تفشي مرض الكوليرا في اليمن في ارتفاع مستمر، ووصفت الزيادة في عدد الضحايا بأنه "جرس إنذار".

وقد ناشدت وزارة الصحة في العاصمة اليمنية منظمات الإغاثة مساعدتها في التصدي لوباء الكوليرا. وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد انتشار هذا المرض الفتاك.

وتعد الكوليرا عدوى بكتيريا شديدة تنتشر عن طريق الأغذية والمياه الملوثة.

أعلن الدكتور نيفيو زجاريا ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن ان المنظمة تتوقع وصول عدد حالات الاصابة بالكوليرا فى اليمن الى قرابة 200 الف حالة خلال ستة اشهر .

وأشار زجاريا فى مؤتمر صحفى عقده عبر الهاتف أجراه مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف اليوم الجمعة الى أن سرعة انتشار المرض فى اليمن لم يسبق لها مثيل حيث بلغ عدد الحالات منذ 27 ابريل الماضى 23 الفا و425 حالة فى حين بلغ عدد الوفيات 242 حالة فى 18 محافظة يمنية.