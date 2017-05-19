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وفد رئاسي يغادر إلى الرياض للإعداد لزيارة السيسي

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وفد رئاسي يغادر إلى الرياض للإعداد لزيارة السيسي وفد رئاسي يغادر إلى الرياض للإعداد لزيارة السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، وفد من رئاسة الجمهورية متوجهًا إلى الرياض، صباح اليوم الجمعة، في زيارةٍ إلى المملكة العربية .

وتأتي الزيارة للإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والمقرر عقدها بعد غد الأحد.

وأعلنت مصادر أمنية بالمطار، أن الوفد الرئاسي يضم عددًا من المسؤولين برئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى أن الوفد غادر على متن رحلة للطيران رقم (651)، المتجهة إلى الرياض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم السبت الماضي دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي "دونالد "، 21 مايو الجاري، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لـ عصام بن سعيد، وزير الخدمة المدنية السعودي.

ويشأر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفياً من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتأكيد دعوة مشاركته في القمة.

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