مذكرة تفاهم مصرية عراقية في مجال تسليم المحكوم عليهم

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قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون النواب والإعلام: إن هناك مشروع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال تسليم المحكوم عليهم.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى البلدين مهمتها تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ تلك المهام، جاء ذلك على هامش لقاء وزير العدل بنظيره العراقي الدكتور حيدر الزاملي، وسفير العراق في مصر حبيب الصدر.

ولفت إلى أن اللقاء شمل الاتفاق على تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، وتنظيم الزيارات المتبادلة للقضاة والمستشارين بالهيئات القضائية في البلدين وخاصة المركز القومى للدراسات القضائية بمصر ونظيره العراقى، وكذلك تنظيم المؤتمرات التي تتناول الموضوعات المتخصصة في العلوم القانونية، وتبادل المطبوعات والدوريات والبحوث والدراسات القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء الدكتور أحمد الجنابي، مستشار السفارة العراقية بالقاهرة، المستشار كريم خصباك، مستشار شورى الدولة العراقية، أحمد المعيني، مستشار وزير العدل العراقي، المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية، والمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الوزير العراقي في أعمال المكتب التنفيذي الستين لوزراء العدل العرب المنعقد بجامعة الدول العربية.