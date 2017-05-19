بدأ «مخرجًا» ويرفض الزواج من «الفنانات».. ما لا تعرفه عن «مولانا العاشق»

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شهرة كبيرة حققها في وقت قياسي، ليصبح في وقت قصير من أهم النجوم الشباب على الساحة الفنية، وعلى الرغم من بدايته كمخرج على مسرح الجامعة إلا انه أثبت نفسه كممثل في العديد من الأعمال كان بدايتها مع الفنان الكبير محمد صبحى فى مسرحية "بالعربى الفصيح" عام 1991 وفيلم فتاة من إسرائيل" عام 1999 و"سكوت هنصور" مع المخرج العالمى يوسف شاهين عام 2001 تلتها العديد من الأعمال التى حققت نجاحًا جماهيريًّا، هو الفنان مصطفى شعبان الذي نرصد أبرز المعلومات عنه فى السطور التالية..

1- ولد مصطفى شعبان في 19 مايو 1970، ويبلغ من العمر 46 عامًا.

2- تخرج فى كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة.

3- بدأ مشواره الفني مخرجًا بمسرح الجامعة، حيث عرضت له مسرحية ضمن مهرجان "الفنون المسرحية" في فرنسا ولاقت نجاحًا كبيرًا.

4- على الرغم من ممارسته للإخراج المسرحي خلال فترة الجامعة، إلا أنه توجه بكامل طاقته نحو التمثيل، فبدأ مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح" عام 1991 والتى ضمت أيضًا العديد من النجوم فى بداياتهم وأبرزهم منى زكى وفتحى عبد الوهاب.

5- أول مشهد له في السنيما كان مع المخرج "زكي فطين عبد الوهاب" في فيلم "رومانتيكا" عام 1996، ولم يتعد دوره 8 مشاهد.

6- حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "فتاة من إسرائيل" عام 1999، بمشاركة الفنانين رغدة وفاروق الفيشاوى وحنان ترك.

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7- تميز بأعماله في الدراما التليفزيونية بداية من مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الفنان الراحل نور الشريف، لينطلق بعدها ويقدم "العميل 1001"، "العار"، "الزوجة الرابعة"، "مزاج الخير"، "مولانا العاشق"، "أبو البنات"، ومؤخرًا "اللهم إنى صايم" الذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وتميز شعبان فى أعماله بإطلاق العديد من "اللزمات الدرامية" التى علقت فى أذهان جمهوره وتحولت إلى إفيهات يرددونها فى حياتهم اليومية، منها "إذا كان كده ماشى" و"كله بما يرضى الله" و"توبنا إلى الله"، وآخرها "حبيبى يا ربنا".

8- استطاع من خلال أدواره المتنوعة بين السياسي المناضل والشاب أن يجذب إليه أنظار النقاد والجماهير، فشارك في الكثير من الأفلام التى ساهمت في جعله واحدًا من أبرز نجوم شباك التذاكر، من بينها "أحلام عمرنا"، "مافيا"، "فتح عينيك"، "النعامة والطاووس"، وغيرها.

9- على الرغم من شهرته ونجوميته لم يتزوج مصطفى شعبان حتى الآن، وعلق على ذلك خلال أحد حواراته الصحفية بأن الفن ليس السبب في تأخر زواجه فهو يفكر في الاستقرار وعن فتاة تشاركه حياته، لكنه لم يعثر عليها حتى الآن.

وأكد شعبان أنه يرفض فكرة الارتباط بفتاة من داخل الوسط الفني، لأنه يريد أن يتزوج من فتاة متفرغة له فقط ولا تنشغل بأشياء أخرى، وهذا ينطبق على أى مهنة سواء كانت طبيبة أو مهندسة أو فنانة.