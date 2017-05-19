أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

"ذكريات ايام رمضان".. يتصدر "تويتر" بـ"التروايح وختم القرآن ولمة العيلة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

ذكريات أيام رمضانذكريات أيام رمضان

كتب - هشام عواض:

اقترب شهر رمضان الكريم، ويستحضر خلال هذه الأيام الكثير منا ذكرياته مع أيام رمضان من السحور والإفطار وطقوسه الخاصة.

وتداول رواد موقع التواصل "تويتر" هاشتاج #ذكريات_ايام_رمضان ، تشاركوا خلاله ذكرياتهم مع شهر رمضان.

وقال أحد مستخدمي تويتر إن أفضل ذكريات رمضان هي صلاة التروايح وأخر لمة العائلة هي ما تميز ذكريات رمضان.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق