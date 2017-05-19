"ذكريات ايام رمضان".. يتصدر "تويتر" بـ"التروايح وختم القرآن ولمة العيلة"
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
ذكريات أيام رمضان
كتب - هشام عواض:
اقترب شهر رمضان الكريم، ويستحضر خلال هذه الأيام الكثير منا ذكرياته مع أيام رمضان من السحور والإفطار وطقوسه الخاصة.
وتداول رواد موقع التواصل "تويتر" هاشتاج #ذكريات_ايام_رمضان ، تشاركوا خلاله ذكرياتهم مع شهر رمضان.
وقال أحد مستخدمي تويتر إن أفضل ذكريات رمضان هي صلاة التروايح وأخر لمة العائلة هي ما تميز ذكريات رمضان.
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