"ذكريات ايام رمضان".. يتصدر "تويتر" بـ"التروايح وختم القرآن ولمة العيلة"

كتب - هشام عواض:

اقترب شهر رمضان الكريم، ويستحضر خلال هذه الأيام الكثير منا ذكرياته مع أيام رمضان من السحور والإفطار وطقوسه الخاصة.

وتداول رواد موقع التواصل "تويتر" هاشتاج #ذكريات_ايام_رمضان ، تشاركوا خلاله ذكرياتهم مع شهر رمضان.

وقال أحد مستخدمي تويتر إن أفضل ذكريات رمضان هي صلاة التروايح وأخر لمة العائلة هي ما تميز ذكريات رمضان.