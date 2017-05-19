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المطار يسمح بدخول دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي دون تأشيرة مسبقة

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المطار يسمح بدخول دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي دون تأشيرة مسبقة المطار يسمح بدخول دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي دون تأشيرة مسبقة

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد
سمحت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، بدخول دبلوماسي تابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي للبلاد دون تأشيرة دخول مسبقة، وعدم تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل ضده، لدى وصوله من إثيوبيا فى طريقه إلى مقر عمله بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية، القادمة من أديس أبابا، تبيَّن وجود المستشار السياسي لرئيس بعثة الاتحاد الإفريقي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، يحمل جوازا دبلوماسياً ولا يحمل تأشيرة دخول مسبقة للبلاد، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتبين أنه يريد دخول البلاد لعدة ساعات لحين سفره على رحلة للطيران رقم 985 المتجهة إلى نيويورك.

وقام ضابط الجوازات بالاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات، الذي عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، ووافق على السماح له بدخول البلاد دون تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل.​

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