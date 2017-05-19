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رئيس الوزراء يتوجه إلى الأردن لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي

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رئيس الوزراء يتوجه إلى الأردن لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس الوزراء يتوجه إلى الأردن لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب محمد غايات:

توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة، إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ للمشاركة في فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يعقد تحت عنوان "تمكين الأجيال نحو المستقبل" في منطقة البحر الميت خلال الفترة ما بين 19-21 مايو الجاري.

ويشارك في المنتدى عدد من الملوك ورؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني في أكثر من 50 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعد امتداداً للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية سنوياً منذ عام 1971، حيث يعتبر المنتدى غير الحكومي منصة لتلاقي النخب العالمية وممثلي الشركات والحكومات بهدف بحث ومناقشة المشكلات الاقتصادية والسياسية وتبني الحلول لمواجهتها ضمن أطر ورؤى مشتركة.​

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