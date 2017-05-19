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رئيس الوزراء يتوجه للأردن للمشاركة في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي

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رئيس الوزراء يتوجه للأردن للمشاركة في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس الوزراء يتوجه للأردن للمشاركة في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي

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يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان "تمكين الأجيال نحو المستقبل" في منطقة البحر الميت خلال الفترة ما بين 19 - 21 مايو 2017، بمشاركة عدد من الملوك ورؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني في أكثر من 50 دولة.

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يعد المنتدى امتدادًا للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية سنويًا منذ عام 1971، حيث يعتبر منصة لتلاقي النخب العالمية وممثلى الشركات والحكومات؛ لمناقشة المشكلات الاقتصادية والسياسية، وتبني الحلول لمواجهتها ضمن أطر ورؤى مشتركة.

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