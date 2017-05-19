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محافظ البحر الأحمر: نهدف لتحقيق التأمين المائي حتى عام ٢٠٣٠

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محافظ البحر الأحمر: نهدف لتحقيق التأمين المائي حتى عام ٢٠٣٠ محافظ البحر الأحمر: نهدف لتحقيق التأمين المائي حتى عام ٢٠٣٠

مصراوي Masrawy

اللواء أحمد عبد الله

البحر الأحمر - أحمد عوض :

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أنه يجري العمل الآن على تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب، باعتبارها أولى الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر لها طبيعة خاصة لمحدودية موارد المياه العذبة بها، بالإضافة إلى التنمية العمرانية والسياحية التي تشهدها المحافظة، بجانب العمالة الوافدة والزيادة السكانية التي تتخطى نسبة ٦٪ سنويًّا.

وأضاف عبد الله، أنه رغم كل هذه التحديات، إلا أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تحقق التأمين المائي للمحافظة حتى عام ٢٠٣٠، وفى مقدمة هذه المشروعات محطة اليسر لتحلية مياه البحر، والتي رُفعت طاقتها الإنتاجية من ٢٠٠٠ م٣/يوم إلى ٤٠٠٠٠ م٣/يوم، لتصل أعمال التوسعات المستقبلية بها إلى ٨٠٠٠٠ م٣/يوم.

وأشار المحافظ إلى استحداث منظومة المياه الرمادية، والتي نُفذت بأحد المجمعات السكنية، والجاري تعميمها بجميع المناطق السكنية والمدارس والمساجد.

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مصراوي Masrawy

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