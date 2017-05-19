صرف 4 ملايين جنيه مساعدات لـ5370 أسرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، صرف 4 مليون و896 ألف جنيه كمساعدات مادية لـ5370 أسرة قبل شهر رمضان.

وقال محمد منير العديسي، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن المساعدات تصرف لهذه الأسر المضارة من عوامل التصحر والجفاف بواقع 274 جنيهًا للفرد الواحد، بحد أقصى 1096 جنيها للأسرة الواحدة.

وأضاف "العديسي" أن إعانة الجفاف والتصحر تصرف للمحافظات الحدودية الصحراوية، التي تعانى من التصحر والجفاف والمبالغ فيه، وتخصص بناءً على عدد الحالات التي يجري حصرها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.