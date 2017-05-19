أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صرف 4 ملايين جنيه مساعدات لـ5370 أسرة بالوادي الجديد

Google+ Print
صرف 4 ملايين جنيه مساعدات لـ5370 أسرة بالوادي الجديد صرف 4 ملايين جنيه مساعدات لـ5370 أسرة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد1

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، صرف 4 مليون و896 ألف جنيه كمساعدات مادية لـ5370 أسرة قبل شهر رمضان.

وقال محمد منير العديسي، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن المساعدات تصرف لهذه الأسر المضارة من عوامل التصحر والجفاف بواقع 274 جنيهًا للفرد الواحد، بحد أقصى 1096 جنيها للأسرة الواحدة.

وأضاف "العديسي" أن إعانة الجفاف والتصحر تصرف للمحافظات الحدودية الصحراوية، التي تعانى من التصحر والجفاف والمبالغ فيه، وتخصص بناءً على عدد الحالات التي يجري حصرها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق