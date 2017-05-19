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رئيس جهاز الشرطة الإيرانية: لم يرصد أي حادث أمني يعوق الانتخابات

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رئيس جهاز الشرطة الإيرانية: لم يرصد أي حادث أمني يعوق الانتخابات رئيس جهاز الشرطة الإيرانية: لم يرصد أي حادث أمني يعوق الانتخابات

مصراوي Masrawy

رئيس جهاز الشرطة الإيرانية حسين اشتري

(بي بي سي):
قال رئيس جهاز الشرطة الإيرانية، حسين اشتري، إنه لم يرصد أي حادث أمني يعوق سير الانتخابات الإيرانية حتى الان، مضيفا إن أكثر من 20 ألف من عناصر دوريات الشرطة الراجلة وعلى الدراجات النارية وفي السيارات انتشروا إلى جانب النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة لضمان أمن الانتخابات.
وكان الناخبون الإيرانيون قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم، الجمعة، لانتخاب رئيسهم الجديد.
المرشحان الرئيسيان هما الرئيس الحالي حسن روحاني والمرشح المحافظ ابراهيم رئيسي.
يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين بعد انسحاب كل من المرشحين المحافظ محمد باقر قاليباف والاصلاحي اسحق جهانغيري.
وتجري الانتخابات الرئاسية، الجمعة، بالتزامن مع انتخابات بلدية. وسيتمثل التحدي الأهم في المدن الكبرى مثل طهران ومشهد (شرق) واصفهان (وسط)، لمعرفة ما إذا كان المعتدلون سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.

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مصراوي Masrawy

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