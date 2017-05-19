خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يسترد 100 فدان من أراضي الدولة

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتعاون مع شرطة المرافق، من استرداد أكثر من 100 فدان من أراضي الدولة المعتدى عليها، وذلك ضمن أعمال حملة الإزالات بالعاصمة التي يقودها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.

ونجحت أجهزة الأمن في استرداد نحو 20 فدانا بمنطقة الهرم تحت إشراف اللواء إسماعيل رجب، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، واللواء رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الحميد أبو مسوى، رئيس مباحث القطاع.

وفي البدرشين، تم استرداد 80 فدانا في حملات قادها اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث القطاع، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين.

عُينت الخدمات الأمنية اللازمة لمنع معاودة التعديات على الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة.