أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنواتفستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنواتفستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنواتفستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنواتفستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنواتفستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنواتفستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنواتفستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

كتب - هشام عواض

يبتكر بعض مصممي الأزياء أنواعًا غريبة من الفساتين التي تُصنع من خامات غير تقليدية مثل الشكولاتة والورق.

وأبتكرت فتاة أمريكية فستانًا صنعته هي بنفسها من آلاف أوراق الحلوى التي جمعته على مدار 5 سنوات، بحسب ما ذكره موقع "abcnews" الأمريكي.

وقالت إيميلي سيلهامر، التي تبلغ 24 عامًا، إن كل صف أفقي في فستانها تم صنعه من قرابة 300 غلاف حلوى، استغرق صنعه وقتًا طويلًا ومجهود كبير.

وأضافت "سيلهامر"، أن "ما ضاعف صعوبة تصميم الفستان هو توقف شركة الحلوى التي كنت أصنع الفستان عن إنتاج الحلوى، مما دفعني إلى تغيير التصميم أكثر من مرة. لكن هذه التغييرات جعلت الفستان أفضل بكثير وأكسبته ألوان عديدة".

وبدأت تصميم الفستان منذ أن كانت تدرس في الجامعة منذ نحو 5 سنوات، جمعت خلالها 10 آلاف غلاف حلوى، وساعدها في جمعهم أسرتها وأصدقائها.

وأشارت الفتاة إلى أن الشئ المضحك هو أنها لا تعرف الخياطة، ولا استخدام آلة الخياطة، لكنها فقط نفذت التصميم الذي فكرت فيه وصنعته بشكل ارتجالي.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور)

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة تعديات بـ 4 مراكز

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق