بالصور.. فستان من أغلفة الحلوى.. استغرق تصميمه 5 سنوات

كتب - هشام عواض

يبتكر بعض مصممي الأزياء أنواعًا غريبة من الفساتين التي تُصنع من خامات غير تقليدية مثل الشكولاتة والورق.

وأبتكرت فتاة أمريكية فستانًا صنعته هي بنفسها من آلاف أوراق الحلوى التي جمعته على مدار 5 سنوات، بحسب ما ذكره موقع "abcnews" الأمريكي.

وقالت إيميلي سيلهامر، التي تبلغ 24 عامًا، إن كل صف أفقي في فستانها تم صنعه من قرابة 300 غلاف حلوى، استغرق صنعه وقتًا طويلًا ومجهود كبير.

وأضافت "سيلهامر"، أن "ما ضاعف صعوبة تصميم الفستان هو توقف شركة الحلوى التي كنت أصنع الفستان عن إنتاج الحلوى، مما دفعني إلى تغيير التصميم أكثر من مرة. لكن هذه التغييرات جعلت الفستان أفضل بكثير وأكسبته ألوان عديدة".

وبدأت تصميم الفستان منذ أن كانت تدرس في الجامعة منذ نحو 5 سنوات، جمعت خلالها 10 آلاف غلاف حلوى، وساعدها في جمعهم أسرتها وأصدقائها.

وأشارت الفتاة إلى أن الشئ المضحك هو أنها لا تعرف الخياطة، ولا استخدام آلة الخياطة، لكنها فقط نفذت التصميم الذي فكرت فيه وصنعته بشكل ارتجالي.