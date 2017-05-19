وزير الأوقاف: استرداد أراضي الدولة واجب شرعي ووطني

الدقهلية - رامي القناوي:

قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف: "إن الحملة التي تطلقها الدولة لاسترداد التعديات على أملاك الدولة، من المغتصبين والمعتدين عليها، واجبة من الناحية الشرعية والوطنية".

وشدد جمعة، في تصريحات له، على وجوب اصطفاف المواطنين الشرفاء في مساندة أجهزة الدولة كاملة، لاسترداد الأراضي باعتبارها مالاً عامًا ملكًا للشعب قائلا: "مجرم من يعتدي على المال العام".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية بالقاعة الصغرى بديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من الأئمة والوعاظ وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة قررت فتح باب التقديم لجميع المواطنين الذين اعتدوا على أملاك الدولة، وبنوا منازل منذ عقود طويلة وأصبحت مأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أنه قرر تفويض محافظ الدقهلية لبحث طلبات تقنين أوضاع المعتدين بالمحافظة ودراستها، وإزالة كافة التعديات على الأراضي التي لم يقم قاطنوها بالتقدم بطلبات لقنين الأوضاع.