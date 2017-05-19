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بالصور.. استرداد 50 فدانًا تعديات على أملاك دولة في البحيرة

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مصراوي Masrawy

إزالة تعديات على أملاك دولة (1)إزالة تعديات على أملاك دولة (1)

إزالة تعديات على أملاك دولة (2)إزالة تعديات على أملاك دولة (2)

إزالة تعديات على أملاك دولةإزالة تعديات على أملاك دولة

إزالة تعديات على أملاك دولة (4)إزالة تعديات على أملاك دولة (4)

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالاشتراك مع قوة من الشرطة السرية والنظامية والمعدات والأفراد الخاصة بالوحدة المحلية، حملة مكبرة بمنطقة الرست هاوس، أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 50 فدانًا.

وقال مراد مسعود، نائب رئيس المركز، والمشرف العام على الإدارة الهندسية والمشروعات، في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، إن عدد الحالات المنفذة بلغ 41 قرار إزالة أملاك دولة، بالإضافة إلى حالتين أسوار على أراض زراعية بطول 270 مترًا، بالإضافة إلى 5 حالات تعدٍ "منازل" بها إعاشة جرى التنبيه عليهم بالإخلاء تمهيدًا لإزالتها الحملة القادمة.

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مصراوي Masrawy

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