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تخصيص 300 فدان لمشروعات الشباب بقرية جدة في الوادي الجديد

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تخصيص 300 فدان لمشروعات الشباب بقرية جدة في الوادي الجديد تخصيص 300 فدان لمشروعات الشباب بقرية جدة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي ا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

خصصت رئاسة مركز باريس بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، مساحة 300 فدان، لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية للشباب بقرية جدة وتوابعها.

وقال عادل عباس، رئيس مركز باريس بالمحافظة، إنه "يجري حاليًا تصميم الرسومات الخاصة بالمشروع، ورفع الإحداثيات، حتي تُقسم طبقًا للمشروعات الزراعية التي ستوزع على شباب القرية" .

وأضاف "عباس" أن هذه المشروعات تعمل على توفير فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، بالإضافة الى توفير المنتجات والخضر بأسعار مخفضة للمواطنين.

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