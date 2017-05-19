وصول وسفر 6362 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- أحمد عوض:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم الجمعة، لاستقبال السفينتين محبة وعمان وعلى متنهما 1340 راكبًا، منهم 828 معتمرًا و25 شاحنة و13 سيارة، بينما تغادر أربع سفن وهي: القاهرة ومسرة والحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 214 راكبًا و187 شاحنة و5 سيارات.

فيما شهد الميناء، أمس الخميس، استقبال ثلاث سفن هي: القاهرة ومسرة وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 1774 راكبًا و112 شاحنة و63 سيارة، وغادرت السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهم 214 راكبًا و34 شاحنة و11 سيارة.

وأضاف يوسف، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين إيلة وسينا وعلى متنهما 951 راكبًا، منهم 46 معتمرًا و1 باص عمرة و18 تريلا و9 سيارات و1 باص جيت.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين إيلة وسينا وعلى متنهما 651 راكبًا، منهم 96 معتمرًا و4 باص عمرة و6 براد و9 تريلات، وغادرت السفينتان إيلة وسينا وعلى متنهما 262 راكبًا و19 براد و23 تريلا.

كما شهد ميناء الغردقة، اليوم، مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 38 راكب و5 سيارات، فيما شهد الميناء، بالأمس، استقبال العبّارة الرياض وعلى متنها 918 راكبًا و49 سيارة.