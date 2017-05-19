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وزير الأوقاف يصل الدقهلية

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وزير الأوقاف يصل الدقهلية وزير الأوقاف يصل الدقهلية

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد مختار جمعة و الدكتور أحمد الشعراوي

الدقهلية- رامي القناوي:

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، للاجتماع بعدد من الأئمة والوعاظ بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة.

وكان في استقبال وزير الأوقاف، الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمستشار عبدالحميد همام، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين.

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