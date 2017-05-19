رئيس الصين يعرب عن استعداد بلاده لإعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية

بكين - (د ب أ):

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن استعداد بلاده للعمل مع كوريا الجنوبية لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله -خلال اجتماع اليوم الجمعة مع لي هاي-شان، المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن لبكين: إن الصين ملتزمة بتسوية أي قضايا مع كوريا الجنوبية من خلال الحوار والتنسيق والعمل نحو نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية.

وكان لي قد وصل أمس الخميس الى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام في أعقاب أول محادثة هاتفية بين مون وشي منذ تنصيب مون أوائل هذا الشهر.

وخلال المكالمة، ناقش الرئيسان نشر منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" في كوريا الجنوبية، الذي تعرض لانتقادات منذ فترة طويلة من قبل الصين بالإضافة إلى مخاوف مون بشأن رد اقتصادي صيني ملموس ضد كوريا الجنوبية، طبقا ليونهاب.

وطلب مون من شي البحث بشكل شخصي عن سبل لتسوية القضية، حسب "يونهاب".

ودعا شي من جانبه مون لزيارة بكين.

وكانت تلك المرة الاولى التي يجري فيها زعيم صيني اتصالا هاتفيا برئيس كوري جنوبي لتقديم التهاني لفوزه في الانتخابات، طبقا لما ذكره المتحدث باسم مون.

وذكر لي أمس الخميس خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي إن كوريا الجنوبية تتفهم تماما مخاوف الصين بشأن نشر منظومة "ثاد"، التي تضر بالثقة المشتركة والتواصل بين البلدين حسب "يونهاب".