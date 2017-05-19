دمشق تدين "الاعتداء السافر" للتحالف الدولي على نقطة للجيش السوري

(أ ف ب):

أعلنت دمشق أن القصف الجوي الذي نفذته الولايات المتحدة قرب الحدود الاردنية استهدف "إحدى النقاط العسكرية للجيش السوري" في شرق البلاد، واصفة إياه بـ"الاعتداء السافر"، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر عسكري اليوم، الجمعة.

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية اعلنوا أنّ طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت الخميس قافلة موالية للنظام يبدو أنها كانت تنقل عناصر من الميليشيات الشيعية في سوريا بينما كانت تتجه نحو موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الاردنية.