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اليوم .. ماكرون يتفقد القوات الفرنسية فى مالي

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اليوم .. ماكرون يتفقد القوات الفرنسية فى مالي اليوم .. ماكرون يتفقد القوات الفرنسية فى مالي

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون

باريس -(د ب ا):
يعتزم الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، تفقد القوات الفرنسية العاملة ضد الميليشيات الإسلامية في مالي اليوم الجمعة، بعد خمسة أيام فقط من توليه مهام منصبه.
ويتمركز نحو اربعة آلاف جندي فرنسي في مالي الواقعة في غرب أفريقيا، ودول اخرى عبر الساحل، في إطار "عملية برخان" المكلفة بمحاربة الارهاب.
ومن المتوقع أن يزور قاعدة عسكرية في بلدة جاو الشمالية، برفقة وزير الخارجية جان ايف لودريان ووزيرة الدفاع سيلفى جولار.
ومن المقرر ان يبحث ماكرون أيضا مع رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا الوضع الأمني.

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