مورينيو يضع بديلين لدي خيا في حال رحيله لمدريد

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أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى اهتمام جوزيه مورينيو الكبير، في التعاقد مع حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، حال قرر حارسه الأساسي ديفيد دي خيا الرحيل إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن دي خيا يحلم باللعب في صفوف ريال مدريد، وهو الأمر الذي يجبر الإدارة على بيعه ولكن بسعر لن يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني، ليبدأ مورينيو رحلة البحث عن الحارس البديل.

ويضع مورينيو في قائمته أيضا التعاقد مع حارس ستوك سيتي جاك بوتلاند، ولكن يرغب في الحصول على خدمات أوبلاك في المقام الأول كونه الحارس الوحيد القادر على تعويض رحيل دي خيا.

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وظهر أوبلاك وهو في عمر الـ17 عاما مع بنفيكا وكان جزءًا من الفريق الذي توج بالثلاثية المحلية في عام 2014، وأصبح أغلى حارس في تاريخ الدوري الإسباني عندما انتقل في نفس العام لصفوف أتلتيكو مدريد مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، وحصل في العام التالي على جائزة أفضل حارس في الليجا بعدما استقبلت شباكه 18 هدفا فقط في 28 مباراة.

وساعد أوبلاك أتليتكو مدريد في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وبات من أفضل الحراس في العالم، ليصبح الهدف الرئيسي لمورينيو الذي لا يرغب في أن يمنح سيرجيو روميرو مركز الحارس الأساسي للشياطين الحمر.