كين يقتل أحلام لوكاكو في الفوز بالحذاء الذهبي

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أشعل المهاجم الإنجليزي هاري كين صراع الفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عقب تسجيله رباعية في شباك ليستر سيتي أمس، في المباراة التي انتهت بفوز السبيرز 6-1، ليتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 26 هدفا متفوقا على مهاجم إيفرتون روميليو لوكاكو الذي يمتلك في رصيده 24 هدفا.

وتأتي تلك الحصيلة التهديفية على الرغم من غيابه لقرابة 3 أشهر بسبب الإصابة، وبالنظر إلى تبقي جولة واحدة فقط في الدوري والتي سيغادر فيها إيفرتون لمواجهة أرسنال على ملعب الإمارات، تبدو فرص كين قوية للغاية للاحتفاظ بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وعن المنافسة بينه وين لوكاكو، قال كين وفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية بأنه أراد تسجيل هدف أو هدفين في شباك ليستر سيتي لوضع ضغط كبير على المهاجم البلجيكي، ولكن تسجيل 4 أهداف يعد أمرًا مذهلا للغاية.

وأضاف كين أنه يتصدر القائمة الآن ولكنه يرغب في مواصلة العمل في الجولة الأخيرة وتسجيل المزيد من الأهداف إلى جانب مساعدة هوجو لوريس حارس الفريق على عدم تلقي شباكه أي أهدف لتعزيز حظوظه في الفوز بالقفاز الذهبي هذا الموسم.

واختتم كين تصريحاته بالتأكيد على أن الموسم الحالي هو الأفضل في مسيرته، معربا عن فخره الشديد بالحصيلة التهديفية التي حصل عليها هذا الموسم على الرغم من غيابه لنحو 11 أسبوع، مشيرا إلى أن ذلك التفوق أتي بسبب العمل الجاد الذي بذله خلال فترة الإصابة لضمان عودته إلى الملاعب على أفضل نحو.

وتحدث مدرب السبيرز ماوريسيو بوكيتينو عن كين مشيدا بالإنجاز الذي حققه المهاجم الإنجليزي خاصة أنه قاتل من جديد ليصل إلى تلك المكانة، مشيرا إلى أنه يعد من أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي مطالبا إياه بضرورة إنهاء الموسم على أفضل نحو والاستعداد بقوة للموسم المقبل.

وأضاف بوكيتينو أنه حريص للغاية على الاحتفاظ بنجوم الفريق الموسم المقبل نظرا للمشروع المميز الذي يرغب في تحققيه النادي، مشيرا إلى أن الفريق قدم مستويات مميزة للغاية في المواسم الثلاثة الماضية وينبغي بدء تحقيق البطولات الموسم المقبل خاصة أن تلك المجموعة من اللاعبين تستحق هذا الأمر.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم:

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1- هاري كين: 26 هدفا

2- روميلو لوكاكو: 24 هدفا

3- أليكسيس سانشيز: 23 هدفا

4- دييجو كوستا: 20 هدفا

5- سيرجيو أجويرو: 18 هدفا

6- ديلي ألي: 17 هدفا

7- زلاتات إبراهيموفيتش: 17 هدفا