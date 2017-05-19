محافظ بورسعيد: «أهل الشر مكانهم على فيسبوك»

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كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تفاصيل تعاقد المحافظة مع المهندس فؤاد نعيم، رئيس مجلس إدارة شركة أركان العربية الكندية للاستثمار؛ للحصول على حق انتفاع المركب العائم وفندق الباتروس السياحي.

وقال "الغضبان"، خلال مؤتمر صحفي بديوان المحافظة، إن بنود التعاقد تم وضعها بمعرفة هيئة الاستثمار، حيث تعد المرة الأولى التي يأتي لبورسعيد مستثمر من الخارج للاستثمار في المجال السياحي.

وأشار المحافظ إلى أن إيرادات فندق "الباتروس" خلال العام الماضي بلغت 5 ملايين جنيه، مضيفا "أهل الشر الذين سرقوا بورسعيد لسنوات طويلة ليسوا لهم مكان عندنا فمكانهم على فيسبوك فقط".

وتابع "أنا دخلت التاريخ قبل أن أكون محافظا لبورسعيد، عندما كنت حاكم عسكري للمحافظة خلال أصعب الفترات التي مرت بها مصر والمدينة خاصة، وعندما كنت قائدا لقوات تأمين قناة السويس، ومساهمتي في وضع مخطط تنمية محور القناة".

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واختتم محافظ بورسعيد حديثه معلنًا عن استجابة عدد من رجال الأعمال للنصيحة التي أطلقها بشأن توجيه جهودهم في إطعام الصائمين من خلال توصيل الوجبات إلى المحتاجين في منازلهم، إذ تبرع عدد منهم بـ300 ألف جنيه، سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمعدل من 2000 - 3000 جنيه لكل أسرة.

من جانبه، قال "نعيم"، إن هيئة الاستثمار حددت قيمة الإيجار السنوية للفندق بمليون و200 ألف جنيه، لكن مع ضغوط المحافظ وصل إلى 9 ملايين جنيه و250 ألف جنيه بزيادة سنوية 5% لمدة 10 سنوات بجانب تطوير شامل للفندق، مؤكدا زيادة مرتبات كافة العاملين بالفندق بنسبة 10% مع عدم الاستغناء عن أي عامل خلال الفترة المقبلة والتمسك بتعيين العمالة من داخل بورسعيد فقط باستثناء نسبة قليله للغاية تتمثل في خبرات من خارج المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء معهد فندقي لتدريب العمالة بالفندق والمركب العائم، وتوفير فرصة لتدريب أبناء المحافظة، والحصول علي شهادة معتمدة من مؤسسات كندية متخصصة، موضحا أن خطة تطوير الفندق ستشمل تطوير البنية التحتية بالكامل والتصميمات وزيادة استيعابه من 126 سريرا إلى 167.