اتفاق «كويتي - مصري» لتداول المنتجات البترولية بـ300 مليون دولار

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شهد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بميناء العين السخنة بين شركة سوميد وبنك الكويت الوطنى بقيمة 300 مليون دولار.

وقّع العقد المهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد والدكتور ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذى للبنك .

وأكد "الملا" على أن ما تقوم به مصر من خطوات فعلية لتطوير وإنشاء ودعم مشروعات البنية البترولية الأساسية اللازمة يسهم بقوة فى الإسراع في تحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزًا إقليميًا استراتيجيًا للطاقة، وذلك إلى جانب ما يتم تنفيذه حاليًا في مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز وزيادة السعة التكريرية واستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة بالمعامل ومشروعات البنية الأساسية في مجال نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وأضاف أن هذا المشروع يجسد التعاون والتكامل العربي المشترك سواءً من خلال شركة سوميد التي تشارك فيها عدة دول عربية (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر) أو من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

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فيما أوضح رئيس شركة سوميد، أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف بحرى بطول 4ر2 كيلو متر لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى و3 مراسى بحرية لاستقبال ناقلات الغاز المسال والمنتجات البترولية المختلفة حتى حمولة 160 ألف طن .

ومن المنتظر أن يستقبل الرصيف أول ناقلة غاز خلال هذا الشهر، كما يتضمن المشروع إنشاء مستودعات تخزينية بإجمالي سعات نحو300 ألف متر مكعب، ويستغرق تنفيذها 20 شهرًا.

وأكد "عبد الحافظ" على الدعم الذي يقدمه مساهموا سوميد من الأشقاء العرب لتنفيذ تلك التوسعات الاستثمارية.

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي للبنك الكويتى إلى أن الدراسات الاقتصادية المقدمة للمشروع وما يتمتع به قطاع البترول المصري من ثقة وسمعة طيبة وكذلك رغبة البنك في تمويل المشروعات الكبرى التي لها مردود وطني وراء حرص البنك على توفير التمويل اللازم للمشروع.