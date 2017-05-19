33 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية بمدينة ٦ أكتوبر

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة نسب تنفيذها، ورافقه فى الجولة، المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة.

وأوضح وزير الإسكان أن إجمالى الاستثمارات بالمشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها حاليا بمدينة 6 أكتوبر تبلغ 33.3 مليار جنيه، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان بتكلفة 19.5 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 97 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، و12 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى المتميز، و7 آلاف وحدة بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة الانتهاء من خطة تسليم الإسكان الاجتماعى، والانتهاء من تنفيذ جميع المرافق والخدمات الخاصة به، لخدمة سكان المشروع.

وتفقد الوزير مشروع تنفيذ كوبرى ميدان العبور، الذى ينقل الحركة من طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلى طريق الواحات، مروراً بميدان العبور، مشدداً على الاهتمام بالتحويلات المرورية المُنفذة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الكوبرى، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

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وطالب الدكتور مصطفى مدبولى الشركة المنفذة لكوبرى ميدان العبور بوضع برنامج زمنى مكثف، والمتابعة اليومية للتنفيذ، لسرعة الانتهاء فى المواعيد المحددة، وبالتوازى مع توسعات وصلة دهشور الشمالية التى تربط طريق الواحات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأوضح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يجرى إنشاء وتطوير محاور وطرق بالمدينة بإجمالى استثمارات 3.6 مليار جنيه، ومنها مشروع تطوير وصلة دهشور الشمالية من طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى طريق الواحات، مروراً بتنفيذ كوبرى العبور فوق ميدان العبور، ومشروع طريق وصلة دهشور الجنوبية، وتنفيذ طريق داعم لطريق الواحات، ومحور الدائرى الجنوبى الغربى بالمدينة.

وقال المهندس عصام بدوى: يجرى تنفيذ مشروعات مرافق بتكلفة 7.9 مليار جنيه، وتشمل (مياه + صرف صحي) للإسكان الاجتماعى، والاجتماعى المتميز، و"دار مصر"، ومحطة المياه بطاقة 400 ألف م3/يوم، بجانب الأعمال الكهروميكانكية للمأخذ والروافع، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يجرى تنفيذ مشرعات كهرباء بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتشمل أعمال توصيل الكهرباء للإسكان الاجتماعى، والاجتماعى المتميز، و"دار مصر".