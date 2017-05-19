صالح كامل: نعشق مصر عشقا ندعو الله ألا يشفينا منه

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قال رجل الأعمال السعودي، الشيخ صالح كامل، إنه يستثمر في مصر منذ سبعينات القرن الماضي، مؤكدًا أن الاستثمار بها مربح ودعم للعالم العربي والإسلامي.

أشاد كامل، خلال كلمته ضمن لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور عدد من كبار المستثمرين السعوديين - على هامش الاجتماع السنوي الـ 42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، بجهود الوزارة في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين كافة، مستدركًا: "رسول الله صل الله عليه وسلم أوصانا بأهل مصر خيرًا، لأن لهم نسبًا وصهرًا، وأقرب شعبين في العالمين العربي والإسلامي هم مصر والسعودية، ومعظم المستثمرين السعوديين من عشّاق مصر، وهم يعشقونها عشقًا ندعو الله أن لا يشفيهم منه".

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أضاف كامل: "نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، لأن مصر والسعودية بلد واحدة وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق تكامل اقتصادي واحد"، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري والسعودي سيعمل على زيادة الاستثمارات في مصر.