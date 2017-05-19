أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صالح كامل: نعشق مصر عشقا ندعو الله ألا يشفينا منه

Google+ Print
صالح كامل: نعشق مصر عشقا ندعو الله ألا يشفينا منه صالح كامل: نعشق مصر عشقا ندعو الله ألا يشفينا منه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رجل الأعمال السعودي، الشيخ صالح كامل، إنه يستثمر في منذ سبعينات القرن الماضي، مؤكدًا أن الاستثمار بها مربح ودعم للعالم العربي والإسلامي.

أشاد كامل، خلال كلمته ضمن لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور عدد من كبار المستثمرين السعوديين - على هامش الاجتماع السنوي الـ 42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة ، اليوم الجمعة، بجهود الوزارة في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين كافة، مستدركًا: "رسول الله صل الله عليه وسلم أوصانا بأهل مصر خيرًا، لأن لهم نسبًا وصهرًا، وأقرب شعبين في العالمين العربي والإسلامي هم مصر والسعودية، ومعظم المستثمرين السعوديين من عشّاق مصر، وهم يعشقونها عشقًا ندعو الله أن لا يشفيهم منه".

شاهد أيضا

أضاف كامل: "نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، لأن مصر والسعودية بلد واحدة وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين، ويجب العمل على تحقيق تكامل اقتصادي واحد"، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري والسعودي سيعمل على زيادة الاستثمارات في مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر

ستاد مصر - تشكيلتي فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب

ستاد مصر - تشكيلتي فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب