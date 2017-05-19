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تشريعية البرلمان تناقش 9 مقترحات بتعديل قانون العقوبات

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تشريعية البرلمان تناقش 9 مقترحات بتعديل قانون العقوبات تشريعية البرلمان تناقش 9 مقترحات بتعديل قانون العقوبات

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تستأنف لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعاتها الأحد المقبل؛ لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وتنظر اللجنة الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة -بشأن طريقة إقرارها- وفي مقدمتها قرار الرئيس عبد الفتاح بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلاً ائتمانيا في صورة قرض، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/3/2017.

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وتنظر اللجنة تسعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مقدمين من النواب بهاء أبو شقة، وسعد الجمال، وكمال عامر، وعبد العزيز موسي، ومحمد أبو حامد، وهشام والي، وطارق الخولي، ومحمد الكومي، وكارولين ماهر، وآخرين.

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التحرير

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