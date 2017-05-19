التضامن: صرف معاشات يونيو المقبل أول الشهر بمناسبة رمضان

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أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر يونيو المقبل 2017 في اليوم الأول من الشهر بدلًا من اليوم العاشر كما هو معتاد، وذلك تخفيفًا عن المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت "والي" في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM ومنافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد وجميع البنوك ومنافذ صرف صندوقي التأمينات الاجتماعية اعتبارا من صباح الخميس الموافق 1 يونيو 2017 بدلًا من اليوم العاشر من الشهر ذاته.

وأضافت أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت رئاستها، على اتصال بجميع مناطق ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للوقوف على سرعة عمليات الصرف وإزالة جميع العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

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في السياق ذاته، أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن الهيئة قد اتخذت جميع التدابير للتيسير على جميع مستحقي المعاشات وحصولهم على مستحقاتهم المالية وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة.

وأوضح "عبد الهادي" أنه تم التنبيه على جميع منافذ الصرف بضرورة فتح أبوابها منذ الصباح الباكر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين وعدم مغادرة المنافذ إلا بعد حصول آخر مستحق متواجد بالمنفذ على مستحقاته حتى لو بعد مواعيد العمل الرسمية.