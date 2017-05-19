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تخصيص 92 ألف متر لتقسيمات الشباب بقرية المعصرة بالوادي الجديد

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تخصيص 92 ألف متر لتقسيمات الشباب بقرية المعصرة بالوادي الجديد تخصيص 92 ألف متر لتقسيمات الشباب بقرية المعصرة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إجراءات تخصيص 92 ألف متر مربع لتقسيمات بقرية المعصرة التابعة للمركز.
من جانبه، قال سيد محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد لـ"مصراوي": "إنه جرى تخصيص هذا التقسيم غرب القرية بجوار محطة وقود وطنية، والانتهاء من إعداد الخرائط المساحية والكروكيات الخاصة بالموقع، وسُتسلم فور انتهاء لجنة التثمين من الإعلان عن القطع بواقعة 250 متر مربع لكل قطعة".

وأكد محمود، أن المركز نجح في توفير تقسيمات الشباب بجميع القرى على مستوى مركز الداخلة وقُراه، لبناء مساكن ومنازل عليها في إطار خطط التوسع والامتداد العمراني.

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