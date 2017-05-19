بالصور.. ضبط نصف طن ياميش "فاسد" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، نصف طن شيكولاتة وياميش غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المحال الشهيرة بحي الشرق.

أسفرت الحملة برئاسة أحمد ناصف، مراقب عام الأغذية، والمقدم محمد مسعد، رئيس مباحث التموين، عن ضبط نصف طن من الشيكولاتة والقراصية والتمر واللوز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء فترة صلاحيتها داخل أحد المحال الشهيرة ببيع للحلويات والشيكولاتة بحي الشرق، قبل إعادة تدويرها وعرضها للبيع للمواطنين.

حُرر محضر رقم 2 أحوال لسنة2017 بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، والتحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها بمكان الضبط تمهيدًا لإعدامها.