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قيادة عمليات "قادمون يانينوي" تعلن تحرير حي الورشان في الساحل الايمن للموصل بالعراق

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قيادة عمليات "قادمون يانينوي" تعلن تحرير حي الورشان في الساحل الايمن للموصل بالعراق قيادة عمليات "قادمون يانينوي" تعلن تحرير حي الورشان في الساحل الايمن للموصل بالعراق

مصراوي Masrawy

قادمون يانينوي

بغداد - (د ب أ):

ذكر مسؤولون عسكريون عراقيون، اليوم الجمعة، أن عناصر القوات العسكرية والحشد الشعبي مستمرون في العمليات العسكرية لتحرير مناطق الساحل الأيمن في مدينة الموصل 400 كيلومتر شمالي بغداد من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، قائد عمليات قادمون يا نينوي، في بيان صحفي وزع اليوم الجمعة، إن "قوات مكافحة الإرهاب حررت حي الورشان في الساحل الأيمن للموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيه".

ومن جانب آخر أفادت مصادر في الحشد الشعبي بأن قوات وألوية الحشد الشعبي واصلت، بدعم من طيران الجيش، اليوم الجمعة، ولليوم الثامن على التوالي عملياتها لتحرير ناحية القيروان شمال غرب الموصل من سيطرة التنظيم، حيث تمكنت مع ساعات الصباح الأولى من محاصرة قرية القاهرة جنوبي ناحية القيروان، وتفجير مركبة مفخخة لداعش في محيط القرية.

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