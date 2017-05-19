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استعدادا لرمضان.. إحباط تهريب 20 طن مواد مدعمة بالهرم

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استعدادا لرمضان.. إحباط تهريب 20 طن مواد مدعمة بالهرم استعدادا لرمضان.. إحباط تهريب 20 طن مواد مدعمة بالهرم

مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 20 طن مواد مدعمة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث الجيزة، مخزنا غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بمنطقة الهرم.
وتمكنت المأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث بالجيزة، من ضبط 20 طن مواد غذائية مدعمة، قبل طرحها بالسوق السوداء.

وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن مدير المخزن يقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع المدعمة استعدادا لطرحها بالأسواق مع قرب حلول شهر رمضان.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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