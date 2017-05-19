بالفيديو- غرفة عمليات تتحول إلى ساحة قتال بين طبيب وممرضة

كتب - علي أحمد:

تحّلت غرفة عمليات بإحدى المستشفيات الصينية إلى ساحة قتال بين جراح وممرضة أثناء إحدى العمليات الجراحية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عراك نشب في مستشفىً بمقاطعة "خنان" وسط الصين بين جراح وممرضة، حيث أظهر مقطع فيديو متداول الطبيب وهو يتجادل مع الممرضة، ثم خلع قفازاته من يديه وألقاهما على وجه الممرضة، بعد ثوانٍ من إجراء عملية جراحية لمريض ومغادرته غرفة العمليات.

بعد ذلك قامت الممرضة بتوجيه صفعة للجرّاح، قابَلَهَا بعدة لكمات قوية أسقطتها أرضاً، في مشهدٍ نادر الحدوث داخل غرف العمليات.

وتدخل الاطباء والممرضون في المستشفى لفضّ الشجار بين الجرّاح والممرضة.