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جيرو يستعد لمغادرة أرسنال من أجل المونديال

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جيرو يستعد لمغادرة أرسنال من أجل المونديال جيرو يستعد لمغادرة أرسنال من أجل المونديال

التحرير

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أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى استعدام المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، لمغادرة أرسنال بنهاية الموسم الحالي، في حال قرر أرسين فينجر تدعيم صفوف الفريق في مركز الهجوم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن جيرو يرغب في ضمان اللعب بشكل أساسي الموسم المقبل من أجل ضمان تواجده في قائمة الفرنسي المشارك في مونديال روسيا العام المقبل.

وفي ظل اقتراب رحيل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، عن صفوف المدفعجية بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده ينتهي في في صيف 2018، سيكون من المؤكد دخول فينجر بقوة في موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم جديد.

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وأكدت "ميرور" على رغبة مارسيليا الشديدة في التعاقد مع جيرو كجزء من الثورة الكبيرة التي يقودها النادي لإعادة الفريق على الطريق الصحيح والمنافسة بقوة على لقب الدوري الفرنسي الموسم المقبل، والعودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يتقدم مارسيليا بعرض يصل إلى 20 مليون إسترليني للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 30 عامًا، ليشكل ثنائيًا مميزًا مع ديمتري باييه إلى جانب رغبة مارسيليا في شراء رياض محرز لتشكل قوة هجومية ضاربة مع فريق الجنوب الفرنسي.

والجدير بالذكر أن جيرو سجل 98 هدفًا مع صفوف أرسنال في 225 مباراة منذ انضمامه لصفوف المدفعجية منذ 5 سنوات قادما من مونبلييه الفرنسي، وساعد منتخب بلاده في الوصول إلى نهائي اليورو العام الماضي وتوج مع المدفعجية بلقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي وسيلعب نهائي المسابقة هذا العام أمام تشيلسي يوم 27 من الشهر الجاري.

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التحرير

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