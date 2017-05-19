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مصادر طبية ليبية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قاعدة براك الشاطيء إلى 134 قتيلا

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مصادر طبية ليبية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قاعدة براك الشاطيء إلى 134 قتيلا مصادر طبية ليبية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قاعدة براك الشاطيء إلى 134 قتيلا

مصراوي Masrawy

الهجوم على مقر قاعدة براك الشاطيء الجوية

طرابلس - (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية ليبية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر قاعدة براك الشاطيء الجوية شمالي مدينة سبها جنوب ليبيا إلى 134 قتيلا من الجيش الوطني الليبي والمدنيين.

وقالت مصادر من مستشفى براك العام، لقناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الجمعة، إن من بين ضحايا المجزرة حالات قد تم ذبحهم وأخرى أطلق الرصاص على رأسها وحرق البعض الآخر علاوة على الدهس بالعربات العسكرية.

يشار إلى أن الهجوم كان قد نفذ ظهر الخميس عقب سيطرة تحالف الميليشيات المتطرفة على القاعدة قبل أن يستعيدها الجيش الوطني الليبي من جديد وتنسحب الميليشيات إلى قاعدة الجفرة العسكرية جنوبي سرت وقراها الأخرى بمدينة مصراتة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري إن الإرهابيين هاجموا القاعدة اعتقادا منهم بأن القوات المتمركزة بها لم تعد بعد عقب مشاركتها في عرض عسكري كبير قرب بنغازي .. مضيفا أن اللواء 12 عاد بعد قليل من بدء الهجوم.

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