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مسؤول أممي:أوروبا ستواجه عودة مقاتلين من داعش بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق

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مسؤول أممي:أوروبا ستواجه عودة مقاتلين من داعش بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق مسؤول أممي:أوروبا ستواجه عودة مقاتلين من داعش بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق

مصراوي Masrawy

جان بول لابورد

بروكسل - (أ ش أ)

توقع رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد أن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقا لمقاتلي تنظيم "داعش" الذين انهزموا في سوريا والعراق ويعتبرون أكثر خبرة بالحروب والمعارك.

وقال لابورد في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" - عقب اجتماع مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي - إن عدة دول أوروبية تقدر أن معدلات تدفق المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات ازدادت بنسبة الثلث خلال العام الأخير.

وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى العودة لأوروبا الآن "أكثر خطورة" بكثير من العائدين السابقين إذ يملؤهم السخط بعد سنوات من المعارك ، وأنه على الرغم من قيود السفر، سيبقى لدينا عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين سيتسللون على الأرجح عبر الحدود ويعودون، وخاصة مع شبكات تهريب.

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