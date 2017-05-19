وزير الزراعة ومدير «التعاون الإيطالي» يستعرضان المشروعات المشتركة

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استعرض الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و«فيليتشي لونج باردي»، مدير مكتب التعاون الإيطالي من أجل التنمية بالسفارة الإيطالية في مصر، مشروعات التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي حضره الدكتور إسماعيل الفروماوي مستشار السفارة الإيطالية بالقاهرة، على قوة العلاقات التي تربط بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات خاصة في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، فضلاً عن وجود عدد كبير من مشروعات التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وقال البنا إن ضمن مشروعات التعاون المصري الإيطالي القائمة حالياً، مشروع الاستزراع السمكي في الإسكندرية والذي من المقرر أن يتم عمل المرحلة الثانية منه في بورسعيد، فضلاً عن مشروعات التنمية الريفية، ومشروعات تنمية الوديان والتنمية الزراعية بمطروح والمنيا والفيوم، ومشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية والذي يتم التعاون مركز بحوث الصحراء.

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وأشار وزير الزراعة إلى أن مشروعات التعاون القائمة تشمل أيضاً مشروع المنظومة الغذائية في مصر والذي يتم بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والذي يساهم بشكل كبير في دعم الفلاحين والمزارعين في مصر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من مشروعات التعاون المستقبلي والتي من المقرر أن تشمل تطوير منظومة إنتاج التقاوي في مصر، وإدخال وتطوير منظومة الأعلاف، كذلك عمل قيمة مضافة للمحاصيل والسلع الزراعية، ومشروعات إدارة المياه، إضافة إلى مشروع تطوير القرية المصرية وتحويلها إلى قرى منتجة، وعمل مشروع قومي للزيتون في مصر، مما يفتح الباب لتصديره إلى أوروبا.