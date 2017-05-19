فودة يستعرض تقارير حصر التعديات على الأراضي «تحت التقنين»

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استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التقارير الخاصة بحصر الأراضي المتعدى عليها بجميع المدن فوجد أن هناك نسبة كبيرة جدا من الأراضي تحت التقنين طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 والخاص بتقنين الأوضاع إضافة إلى أن محافظة جنوب سيناء لها ظروفها الخاصة حيث ينطبق على أراضيها قانون تنمية سيناء والخاص بتقنين الأوضاع قبل 19 يناير 2012.

وقال المحافظ، إن ما سيتم إزالته هي مساحات تم التعدي عليها بالفعل كاغتصاب لحق الدولة، كما دعا المحافظ لاجتماع موسع بعد صلاة الجمعة، بحضور كافة الجهات ورؤساء المدن لتوضيح الرؤى وأن العمل لصالح الوطن والمواطن وسيتم مراجعة هيئة التنمية الزراعية والتنمية السياحية وتجنب الأراضي تحت التقنين حيث سيتم بحث تقنين أوضاع الأراضي الزراعية المستقرة، والمباني السكنية المستقرة للحفاظ على حقوق الدولة.

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جاء ذلك خلال عقد المحافظ، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف إزالات التعديات على أراضي الدولة بجميع مدن المحافظة، بحضور رئيس الرقابة الإدارية بجنوب سيناء وسكرتير عام المحافظة ومديري الجهات صاحبة الولاية بأراضي المحافظة مثل الزراعة والتنمية السياحة والسياحة والبيئة والأوقاف وإدارات أملاك الدولة والثروة السمكية والشرطة وممثلي الجهات الرقابية، وممثل مجلس الوزراء.