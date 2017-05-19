سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

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تشهد الطرق الرئيسية فى محافظة القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى اليوم الجمعة، انتظام حركة المرور، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية لملاحظة حركة السيارات لتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية تظهر بالمحاور وإزالة أى معوقات مرورية .

كما ظهرت كثافات متوسطة بمحيط أعمال محور أحمد عرابى فى المهندسين، بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق، على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة.

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فيما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضاً حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق .

كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية، فى ظل انتشار الخدمات المرورية، وشهد محيط جامعة القاهرة كثافات مرورية محدودة نتيجة لأعمال إنشاء نفق للسيارات بميدان النهضة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش .