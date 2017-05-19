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استغاثة عاجلة.. محطة مترو حلمية الزيتون تتحول لـ«مخزن بطيخ»

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استغاثة عاجلة.. محطة مترو حلمية الزيتون تتحول لـ«مخزن بطيخ» استغاثة عاجلة.. محطة مترو حلمية الزيتون تتحول لـ«مخزن بطيخ»

التحرير

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يعاني سكان منطقة حلمية الزيتون، أشد المعاناة، من سيطرة واحتلال بائعي الفاكهة والخضروات، لحرم محطة مترو الأنفاق، والتواجد بشكل غير آدمي أمام الباب الوحيد لدخول وخروج ركاب المترو من المحطة.

وازداد الأمر، تدهورًا، بأن بعض الباعة اتخذوا من سور المحطة، مخزنًا لوضع أقفاص الفاكهة الخاصة بهم، وكميات كبيرة من "البطيخ"، بجانب مقلب القمامة المجاور للمحطة.

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وعبر بعض سكان المنطقة، عن غضبهم من الفوضى المنتشرة أمام المحطة، بجانب تواجد بعض "التكاتك" أمام المحطة، مما يجعل المشهد مذري للغاية، مناشدين وزير النقل ومحافظ القاهرة بالتدخل لحل الأزمة، وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح.

ويظل الأمر حائرًا بين شرطة مترو الأنفاق، وحي المطرية، الذي يرسل بعض أفراده ليقوموا بإزالة الإشغالات، وهم على علم بأن الباعة سيعودون مرة أخرى، بعد مغادرة أفراد الحي للمنطقة.

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التحرير

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