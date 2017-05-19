أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

Google+ Print
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، وإنْ ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21- 29

الإسكندرية 20 -25

مطروح 18- 24

بورسعيد 22- 26

دمياط 22- 25

الإسماعيلية 17- 31

السويس 17 -31

العريش 15- 28

شاهد أيضا

الغردقة 23- 35

شرم الشيخ 25- 36

المنيا 20- 32

الفيوم 20 -30

أسيوط 20 -34

سوهاج 25 -35

الأقصر 27- 40

أسوان 29 -41

الوادي الجديد 25 -37

قنا 27- 38

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر

بالصور || بعد خبر العثور على جثتها .. الداخلية : تصدر بيان يكشف عن مفاجأة غير متوقعة تقلب الموازين في قضية “ناهد لاشين” أول عمدة في مصر

ستاد مصر - تشكيلتي فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب

ستاد مصر - تشكيلتي فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب