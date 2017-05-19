تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، وإنْ ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21- 29

الإسكندرية 20 -25

مطروح 18- 24

بورسعيد 22- 26

دمياط 22- 25

الإسماعيلية 17- 31

السويس 17 -31

العريش 15- 28

شاهد أيضا

الغردقة 23- 35

شرم الشيخ 25- 36

المنيا 20- 32

الفيوم 20 -30

أسيوط 20 -34

سوهاج 25 -35

الأقصر 27- 40

أسوان 29 -41

الوادي الجديد 25 -37

قنا 27- 38