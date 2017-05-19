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أبرزها ممارسة الجنس.. الجندي يوضح 3 حالات لا تفسد الصيام: «بشرط»

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أبرزها ممارسة الجنس.. الجندي يوضح 3 حالات لا تفسد الصيام: «بشرط» أبرزها ممارسة الجنس.. الجندي يوضح 3 حالات لا تفسد الصيام: «بشرط»

التحرير

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.. خالد الجندي يوضح حكم الإفطار عن طريق الخطأ في رمضان

بالفيديو.. خالد الجندى: شم رائحة العطر والبخور لا يفسد الصوم

بالفيديو.. خالد الجندى: العلاقة الجنسية مع النسيان لا تفسد الصيام

 

لايفسد الصيام في هذه الحالة.. الجندي يوضح تأثير ممارسة الجنس والأكل على الصيام

 

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن الإفطار قبل أذان المغرب، فى شهر رمضان، ليس إثما على الشخص لأن الجميع معرض للنسيان ولكن عليه قضاء يوم بدلًا منه.

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""، أن على الصائم الالتزام بالأخلاق الطيبة فلا يكذب ولا ينفعل ولا يشتم ولا يغتاب حتى يصح صومه.

وقال الجندي، إن النية هي التي تفرق بين العادة وبين العبادة، مضيفًا أن حكم شم رائحة العطر والبخور في شهر رمضان أنه لا يفسد الصيام وفقًا لمذهب أبو حنيفة، موضحًا أن الصائم لم يفعل شيء عندما يشم العطر ليفسد صيامه، وأن الأعمال بالنيات.

وأشار الجندي، إلى أن إقامة العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبي حنيفة، موضحًا أن "النسيان لا يفسد العبادة عند الله.. بس الناسي غير المتناسي طبعا".

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التحرير

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