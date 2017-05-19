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برلماني يدعو لإنشاء مجلس أعلى رئاسي لمتابعة ملف الأراضي المصرية

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برلماني يدعو لإنشاء مجلس أعلى رئاسي لمتابعة ملف الأراضي المصرية برلماني يدعو لإنشاء مجلس أعلى رئاسي لمتابعة ملف الأراضي المصرية

التحرير

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قال النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ ملف استرداد الأراضي المنهوبة من أهم 5 ملفات فى الشأن الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا الملف قامت الدولة بفتحه منذ عامين تقريبًا، وأن ملكية الأراضي فى متنازع عليها بين جهات حكومية.

وأضاف بدراوي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن هناك عشرات الآلاف من الأفدنة المنهوبة فى كل محافظات مصر، لافتًا إلى أن استرداد الأراضي المنهوبة يجب أن يكون أولوية كبرى للدولة فى مصر.

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ودعا النائب البرلماني، إلى إنشاء مجلس أعلى رئاسي للأراضي المصرية يكون المسؤول عن هذا الملف، موضحًا أن الثروات المصرية مُهدرة، وهو ما يحتاج إلى قرارات سريعة، على أنْ تَتبع كل الأراضي المصرية هذا المجلس، مطالبًا بتعديل بنود القانون الخاص بالتصالح.

 

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التحرير

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