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التأمين الصحي: تكلفة علاج «بوشر» للطفل الواحد مليون حنيه في 3 أشهر

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التأمين الصحي: تكلفة علاج «بوشر» للطفل الواحد مليون حنيه في 3 أشهر التأمين الصحي: تكلفة علاج «بوشر» للطفل الواحد مليون حنيه في 3 أشهر

التحرير

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نفى الدكتور مرهف الموجي، رئيس فرع التأمين الصحي بشمال الدلتا، وجود أي اهدار للمال العام كما تترد في بعض وسائل الاعلام.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط احمر» المذاع علي فضائية «العاصمة»، أن ما انتشر هو وجود أبحاث لأدواية بحثية علي الرغم أن الهيئة العامة للتأمين الصحي هيئة غير بحثية،

وأوضح أن جميع الأحكام القضائية ستنفذ فورا وقفا للتعليمات الدورية، متابعا أن «كل مالدينا من أدوية أو مستندات تتم الرقابة عليها ولا توجد أي شبهات فساد داخل الهيئة».

وفي سياق آخر، أكد عوض سيد المحامي بالاستئناف العالي، أنه من شهر أبريل 2016 إلي شهر مايو 2017 لم يتم صرف علاج «بوشر» للأطفال المصابين في تلك الفترة، من قبل هيئة التامين الصحي فرع المنصورة.

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وأضاف المحامي، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن الدستور يبيح لأي شخص العلاج على نفقة الدولة دون اللجوء لحكم قضائي وبلا حد أقصى، وعلي الرغم من ذلك تم رفع دعوى قضائية وأخذ حكم ولم تلتزم به الصحه حتي الآن.

وعلق الدكتور مرهف الموجي رئيس فرع التأمين الصحي بشمال الدلتا، على ما أثاره المحامي، موضحًا أن الدواء المسمي «بوشر» تكلفته للطفل الواحد حوالي مليون جنيه في 3 أشهر، وأن الدواء يتم استيراده بحكم قضائي من الدولة.

 

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التحرير

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