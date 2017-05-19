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مصرع 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين إثر حريق بدار مسنين في تايوان

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين إثر حريق بدار مسنين في تايوان مصرع 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين إثر حريق بدار مسنين في تايوان

مصراوي Masrawy

مصابون في حريق بتايوان.. صورة أرشيفية

بكين - (أ ش أ):

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وتم نقل 50 أخرين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في مركز لرعاية كبار السن والتمريض في تايوان في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن حوالي 150 شخصا كانوا في مركز التمريض عندما اندلعت النيران، وتم إرسال حوالي 50 شخصا إلى المستشفى، منهم 24 يعانون من استنشاق الدخان.

وذكرت الشرطة المحلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق بدأ في الطابق الثاني من دار رعاية "نانمن" في حوالى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الصين في بلدة هينجتشون بمقاطعة بينجتونج بجنوبى تايوان. وقالت إن الضحايا احترقوا حتى الموت في أسرتهم.

ونجح رجال الإطفاء فور وصولهم للموقع في إيقاف الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، تأسست دار نانمن للتمريض في عام 2004، وتقدم خدمات الرعاية الصحية للمسنين والمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المنزلية. وتبلغ عدد أسرة المرضي بالدار المكونة من ثلاثة طوابق، 158 سريرا. وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات ما حدث.

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