إيناسيو: رئيس الزمالك يدافع عنه.. وأهدي له الفوز على دجلة

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أعرب البرتغالي إيناسيو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه مساء أمس على فريق وادي دجلة في مباراة صعبة 2-1.

وقال إيناسيو، أقدم التهنئة لمدرب وادي دجلة "ميدو" ولاعبيه على الأداء والروح الرياضية والأخلاق النبيلة لقيامهم بإخراج الكرة عقب سقوط دونجا وشيكابالا على الأرض.

وأضاف إيناسيو في تصريح لموقع نادي الزمالك عقب المباراة الفريق قدم مباراة كبيرة أمام خصم قوي، والفوز كان عادلاً نتيجة العمل اليومي الذي أدى الى تحسن اداء الفريق الجماعي.

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وأشار إيناسيو، إلى أنه قام بتغيير "شيكابالا بين الشوطين ومن بعده دونجا، وقال مايوكا لعب أمام المقاولون واليوم أمام دجلة ويحتاج لوقت أطول ومستواه يتحسن، لان هدفنا تجهيز اللاعبين قبل خوض مباراة أهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات الإفريقي".

وأوضح إيناسيو، أن مساندة الجماهير للفريق الأبيض لها دور كبير في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك من أكبر الفرق ومميز برئيس يدافع عنه بكل طاقته، وأهدي له الفوز".