أخبار عاجلة

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أقيمت بالجهود الذاتية (صور) -
سقوط أمطار غزيرة في شلاتين بالبحر الأحمر -
صور| جولة مفاجئة لمساعد وزير الداخلية بموقف أتوبيسات ألماظة و«المترو» -
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية -
رؤى - حلقة الجمعة 19-5-2017 مع الشيخ أسامة الازهرى | عنوان الحلقة ( الحصاد ) -
رؤى - نصيحة الشيخ اسامة الأزهري للمسلمين قبل دخول شهر رمضان الكريم للإستفادة من الشهر المعظم -
رؤى - الشيخ اسامة الأزهري يهنئ الشعب المصري بدخول شهر رمضان الكريم -
رؤى - " كمصريين بماذا يفكرنا شهر رمضان الكريم ؟ " .. تعرف على رد الشيخ اسامة الأزهري -
رؤى - اسامة الأزهري : طهروا قلوبكم ونفوسكم قبل دخول رمضان -
السيطرة على حريق بـ 5 منازل ومدرسة ووحدة بيطرية بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إيناسيو: رئيس الزمالك يدافع عنه.. وأهدي له الفوز على دجلة

Google+ Print
إيناسيو: رئيس الزمالك يدافع عنه.. وأهدي له الفوز على دجلة إيناسيو: رئيس الزمالك يدافع عنه.. وأهدي له الفوز على دجلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب البرتغالي إيناسيو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن سعادته بفوز فريقه مساء أمس على فريق وادي دجلة في مباراة صعبة 2-1.

وقال إيناسيو، أقدم التهنئة لمدرب وادي دجلة "ميدو" ولاعبيه على الأداء والروح الرياضية والأخلاق النبيلة لقيامهم بإخراج الكرة عقب سقوط دونجا وشيكابالا على الأرض.

وأضاف إيناسيو في تصريح لموقع نادي الزمالك عقب المباراة الفريق قدم مباراة كبيرة أمام خصم قوي، والفوز كان عادلاً نتيجة العمل اليومي الذي أدى الى تحسن اداء الفريق الجماعي.

شاهد أيضا

وأشار إيناسيو، إلى أنه قام بتغيير "شيكابالا بين الشوطين ومن بعده دونجا، وقال مايوكا لعب أمام المقاولون واليوم أمام دجلة ويحتاج لوقت أطول ومستواه يتحسن، لان هدفنا تجهيز اللاعبين قبل خوض مباراة أهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات الإفريقي".

وأوضح إيناسيو، أن مساندة الجماهير للفريق الأبيض لها دور كبير في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك من أكبر الفرق ومميز برئيس يدافع عنه بكل طاقته، وأهدي له الفوز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العين الثالثة - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة

العين الثالثة - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة

الزمالك: خسارة أهلي طرابلس في الجولة الأولى «سلاح ذو حدين»

الزمالك: خسارة أهلي طرابلس في الجولة الأولى «سلاح ذو حدين»

الزمالك يطالب باستخراج تصاريح السفر الخاصة باللاعبين المجندين

الزمالك يطالب باستخراج تصاريح السفر الخاصة باللاعبين المجندين

ريكو يعتذر عن السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس

ريكو يعتذر عن السفر مع بعثة الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس