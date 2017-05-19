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إطلاق إذاعة «نجوم إف إم المترو».. وزير النقل: تساهم في تنوع مصادر الدخل

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إطلاق إذاعة «نجوم إف إم المترو».. وزير النقل: تساهم في تنوع مصادر الدخل إطلاق إذاعة «نجوم إف إم المترو».. وزير النقل: تساهم في تنوع مصادر الدخل

التحرير

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أعلنت شركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لإذاعة «نجوم إف إم»، الخميس، حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعي لمترو الأنفاق، تحت مسمى “نجوم إف إم المترو”، وذلك بعد الاتفاق مع شركة “نيو كيميت” وشركة “إم أو تي” للاستثمار والمشروعات إحدى شركات وزارة النقل.

وشهد حفل إعلان الشراكة، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، حضور وزير النقل هشام عرفات، ورئيس مجلس إدارة «نجوم إف إم» أيمن سالم، والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي هالة حجازي، وعدد من قيادات «نجوم إف إم» وشركة المترو.

وقال سالم، إن حق الانفراد بتقديم محتوى إذاعي من خلال «نجوم إف إم المترو»، يدل على «استمرار ريادتنا في المجال الإذاعي لتقديم محتوى يناسب كل الشرائح. وستقدم المحطة برامج جديدة تناسب جميع المصريين في جميع المراحل العمرية والذين يستقلون المترو بشكل يومي، كما أن البرامج التي سنقدمها ستكون تفاعلية مع الجمهور وسنكون موجودين في محطات المترو وليس من الأستوديو فقط».

وأكد رامي محسن رئيس راديو وتليفزيون «نجوم إف إم»، أن خريطة البرامج التي ستذاع في «نجوم المترو» ستكون مختلفة عن تلك التي تبث في الراديو، كما سيتم إذاعة إرشادات الأمن والسلامة وأي معلومات تهم راكب المترو.

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من جانبه، قال وزير النقل، إن المترو سيخدم عدد أكبر من المواطنين بعد افتتاح الخطوط الجديدة، ما قد يضيف 3 ملايين مستخدم جديد للمترو بنهاية يونيو 2022.، وأكد أنه يتمنى أن يبدأ سائقي السيارات الخاصة باستخدام المترو ما سيوفر عليهم البنزين كما سيقلل من تلوث البيئة.

وأضاف عرفات: «نجوم إف إم المترو بداية لخدمات أخرى جديدة داخل المترو، حيث نسعى لتطوير قطاع مترو الأنفاق ووضعنا خطة سيتم تنفيذها في سبتمبر المقبل لتحسين الخدمة. والإذاعة الجديدة ستساهم في تنوع مصادر الدخل لمرفق المترو من خلال الإعلانات التي ستعلن على إذاعة (نجوم إف إم المترو)».

وأضاف الوزير، أن إذاعة «نجوم إف إم المترو» ستكون فرصة لجعل رحلة المترو ممتعة وبها محتوى ثقافي ترفيهي للمواطنين.

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التحرير

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